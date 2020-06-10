Законом №466 внесены изменения в статью 65 Налогового кодекса, которой определен порядок постановки на учет самозанятого лица.

Об этом информируют в налоговой Ивано-Франковской области.

В частности, с 23 мая в соответствии с пунктом 65.5 статьи 65 Налогового кодекса, взятие на учет самозанятого лица осуществляется контролирующим органом в день получения соответствующих сведений от государственного регистратора (для физических лиц - предпринимателей) или принятия заявления (для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность).

Ранее взятие на учет самозанятого лица осуществлялось контролирующим органом не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующих сведений от государственного регистратора.

Данные о постановке на учет физического лица - предпринимателя передаются в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в день постановки на учет в порядке, установленном Министерством юстиции и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Постановка на учет физического лица - предпринимателя подтверждается сведениями, обнародованным на портале электронных сервисов в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований". Ранее постановка на учет физического лица - предпринимателя подтверждалось выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, которая посылалась (выдавалась) физическому лицу - предпринимателю в порядке, установленном Законом.

Также данная статья дополнена новым пунктом, согласно которому физическое лицо, которое зарегистрировано в качестве предпринимателя и при этом осуществляет независимую профессиональную деятельность, учитывается в контролирующих органах как физическое лицо - предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

Кроме этого внесены изменения в пункт 65.10 статьи 65, которой определен порядок внесения в Государственный реестр записи о прекращении предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица.

Отныне основаниями для внесения такой записи будут:

- внесение в ЕГР записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя - с даты государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;

- прекращение или приостановление независимой профессиональной деятельности или изменение организационной формы соответствующей деятельности по независимой (индивидуальной) на другую - с даты принятия уполномоченным органом соответствующего решения или другой даты, определенной законом, регулирующим регистрацию соответствующей независимой профессиональной деятельности, датой прекращения, приостановления или изменения организационной формы соответствующей деятельности по независимой (индивидуальной) на другую;

- истечение срока действия свидетельства о регистрации или другого документа (разрешения, сертификата и т.п.) - с даты окончания такого срока;

- аннулирование или отмена согласно законодательству свидетельства о регистрации или другого документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, или отмена регистрационного действия относительно государственной регистрации физического лица предпринимателем - с даты такого аннулирования или отмены.

В случае если после внесения в Государственный реестр записи о прекращении предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физическое лицо продолжает осуществлять такую деятельность, считается, что оно начало такую деятельность без взятия его на учет в качестве самозанятого лица.

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