Российское следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках изучения обстоятельств пьяного ДТП в центре Москвы, которое устроил актер Михаил Ефремов.

Об этом сообщает московский главк МВД.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. А теперь правоохранители расследуют, кто продал ему наркотики.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", - отметили в главке МВД.



В ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности.

ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев.

Ранее "Страна" писала, что суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

Мы также рассказывали, что родня погибшего в ДТП курьера не хочет идти на мировую с Ефремовым.