В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться общественным транспортом в условиях карантина, чтобы не заразиться коронавирусом.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"В условиях ослабления карантина увеличилось количество транспорта. В общественном транспорте может быть трудно придерживаться физического дистанцирования. Поэтому тщательное соблюдение правил респираторной защиты и гигиены рук являются ключевыми мерами безопасности", - указано в сообщении.

По состоянию на 10 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 67,8 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,9%. Для сравнения, по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 был 59,3 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что летняя погода дает возможность ходить пешком или ездить на велосипеде, но при возникновении необходимости использования общественного транспорта, стоит надеть маску до входа в него и при каждом контакте с потенциально зараженной поверхностью дезинфицировать руки. До дезинфекции ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу и слизистым оболочкам.

Напомним, несмотря на то, что в Минздраве заявляли, что Киев не готов к карантину, его все-таки запустили.

Как сообщала "Страна", почему запуск наземного транспорта в крупных городах на карантине не имеет смысла без открытия метро.