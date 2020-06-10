Непальский парламент начал обсуждать законопроект для внесения поправки в конституцию относительно изменения политической карты страны, которая будет включать регионы Калапани, Лимпиядхура и перевал Липулех в качестве территорий Непала.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает Firstpost.

Как сообщается, перевал Липулех соединяет Индию и Китай. Территория Калапани, включающая в себя перевал Липулех, является спорной территорией между Индией и Непалом, на данный момент ее контролирует индийская сторона.

Это предложение должны внести в парламент еще в прошлом месяце, но обсуждение было приостановлено, так как премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что он хочет провести собрание всех партий по этому вопросу.

Непал в мае опубликовал пересмотренную политическую и административную карту страны, включающую районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура. В ответ Индия заявила, что такое "искусственное расширение" территориальных претензий неприемлемо, и попросила соседнюю страну воздержаться от "необоснованного картографического утверждения".

Отметим, что отношения двух стран стали ухудшаться после того, как 8 мая министр обороны Индии Раджнатх Сингх открыл 80-километровую дорогу, соединяющую перевал Липулех с городом Дхарчула в штате Уттаракханде. В Непале негативно оценили открытие дороги, заявив, что она она проходит через его территорию. Индия отвергла это утверждение, утверждая, что дорога полностью проходит по ее территории.

Напомним, в прошлом году Индия и Пакистан подписали историческое мирное соглашение о спорном Кашмире.

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