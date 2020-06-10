Александр Добровинский, представитель семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, заявил, что от актера не поступало никаких извинений. Также родне погибшего не предлагали компенсаций.

Об этом пишет РИА Новости.

У Добровинского поинтересовались, извинялись ли представители Ефремова перед близкими Захарова.

"Никто не связывался с семьей", - ответил адвокат.

По его словам, пока рано говорить о гражданском иске по поводу возмещения вреда, но защитник допустил, что такой иск будет подан. Добровинский добавил, что будет защищать потерпевших по этому резонансному делу бесплатно.

"Это было мое условие", - сказал он.

Как отметил адвокат, похороны Сергея состоятся в Рязани 11 июня.

Между тем адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой по поводу ДТП.

Ранее "Страна" сообщала, что актер накануне смертельного ДТП чуть не стал виновником еще одной аварии.