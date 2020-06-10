Кондиционер не влияет на риски заражения коронавирусом при соблюдении всех санитарных норм.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.

"Включенные бытовые кондиционеры в летнее время, в условиях их правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции. Принцип их работы в том, что кондиционеры забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в то же помещение. Кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи", - указано в сообщении.

Риск заболеть коронавирусом возникает, если не проводить регулярное проветривание помещений, так как это одна из мер предотвращения распространения заболевания. Однако пока что нет никаких подтверждений того, что из-за кондиционера можно заболеть коронавирусом. Также приборы не передают заболевание, так как коронавирусу нужен живой организм-хозяин.

Несмотря на это, важно вовремя проводить ТО кондиционеров и чистить фильтры.

Напомним, власти оккупированного Крыма, где курортный сезон был отменен из-за коронавируса, предлагают запретить использование кондиционеров, так как они якобы являются разносчиками инфекции.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, что кондиционер при правильном использовании не представляет опасности для здоровья человека.