Офис генерального прокурора готовит еще два уголовных дела против экс-президента Украины Петра Порошенко за хулиганство.

Об этом заявил его адвокат Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой", ссылаясь на неофициальные источники в ОГПУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Сюжет такой – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал Новиков.

Напомним, сегодня Петр Порошенко впервые получил подозрение - по делу о назначении главы СВР Сергея Семченко. Как это было можно подробно прочитать в нашем материале.

Позже Ирина Венедиктова заявила, что сегодня или завтра Офис Генпрокурора будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для экс-президента.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, сядет ли Порошенко на десять лет за назначение Семочко в разведку.