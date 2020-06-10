Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня

В Минздраве показали карту заболеваемости областей коронавирусом. За последние сутки заразились 525 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 192 (767 выздоровели)

Волынская область - 1 214 (310 выздоровели)

Днепропетровская область - 973 (673 выздоровели)

Донецкая область - 246 (121 выздоровели)

Житомирская область - 973 (501 выздоровел)

Закарпатская область - 1 448 (628 выздоровели)

Запорожская область - 502 (296 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1622 (992 выздоровели)

Киев - 3 580 (985 выздоровели)

Киевская область - 1 865 (595 выздоровели)

Кировоградская область - 562 (422 выздоровели)

Луганская область - 54 (43 выздоровели)

Львовская область - 2 289 (557 выздоровели)

Николаевская область - 309 (199 выздоровели)

Одесская область - 1 028 (418 выздоровели)

Полтавская область - 276 (256 выздоровели)

Ровенская область - 2 122 (1115 выздоровели)

Сумская область - 198 (159 выздоровели)

Тернопольская область - 1 313 (987 выздоровели)

Харьковская область - 1 338 (626 выздоровели)

Херсонская область - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая область - 520 (348 выздоровели)

Черкасская область - 501 (346 выздоровели)

Черновицкая область - 3 757 (1171 выздоровели)

Черниговская область- 320 (81 выздоровели).

"Пдтвержден 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случая. На амбулаторном лечении 20 025 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 306 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52012 образцов - методом ИФА.

Напомним, Всемирный банк представил новый прогноз развития мировой экономики в условиях последствий пандемии коронавируса. В этом году эксперты организации ожидают ее существенного снижения - на 5,2%.

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