Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня. Фото: pixabay.com

В Минздраве показали карту заболеваемости областей коронавирусом. За последние сутки заразились 525 человек. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 1 192 (767 выздоровели)
  • Волынская область - 1 214 (310 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 973 (673 выздоровели)
  • Донецкая область - 246 (121 выздоровели)
  • Житомирская область - 973 (501 выздоровел)
  • Закарпатская область - 1 448 (628 выздоровели)
  • Запорожская область - 502 (296 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1622 (992 выздоровели)
  • Киев - 3 580 (985 выздоровели)
  • Киевская область - 1 865 (595 выздоровели)
  • Кировоградская область - 562 (422 выздоровели)
  • Луганская область - 54 (43 выздоровели)
  • Львовская область - 2 289 (557 выздоровели)
  • Николаевская область - 309 (199 выздоровели)
  • Одесская область - 1 028 (418 выздоровели)
  • Полтавская область - 276 (256 выздоровели)
  • Ровенская область - 2 122 (1115 выздоровели)
  • Сумская область - 198 (159 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1 313 (987 выздоровели)
  • Харьковская область - 1 338 (626 выздоровели)
  • Херсонская область - 179 (172 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 520 (348 выздоровели)
  • Черкасская область - 501 (346 выздоровели)
  • Черновицкая область - 3 757 (1171 выздоровели)
  • Черниговская область- 320 (81 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня

"Пдтвержден 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случая. На амбулаторном лечении 20 025 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 306 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52012 образцов - методом ИФА.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня

Напомним, Всемирный банк представил новый прогноз развития мировой экономики в условиях последствий пандемии коронавируса. В этом году эксперты организации ожидают ее существенного снижения - на 5,2%.

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