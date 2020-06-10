Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня
В Минздраве показали карту заболеваемости областей коронавирусом. За последние сутки заразились 525 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 1 192 (767 выздоровели)
- Волынская область - 1 214 (310 выздоровели)
- Днепропетровская область - 973 (673 выздоровели)
- Донецкая область - 246 (121 выздоровели)
- Житомирская область - 973 (501 выздоровел)
- Закарпатская область - 1 448 (628 выздоровели)
- Запорожская область - 502 (296 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1622 (992 выздоровели)
- Киев - 3 580 (985 выздоровели)
- Киевская область - 1 865 (595 выздоровели)
- Кировоградская область - 562 (422 выздоровели)
- Луганская область - 54 (43 выздоровели)
- Львовская область - 2 289 (557 выздоровели)
- Николаевская область - 309 (199 выздоровели)
- Одесская область - 1 028 (418 выздоровели)
- Полтавская область - 276 (256 выздоровели)
- Ровенская область - 2 122 (1115 выздоровели)
- Сумская область - 198 (159 выздоровели)
- Тернопольская область - 1 313 (987 выздоровели)
- Харьковская область - 1 338 (626 выздоровели)
- Херсонская область - 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая область - 520 (348 выздоровели)
- Черкасская область - 501 (346 выздоровели)
- Черновицкая область - 3 757 (1171 выздоровели)
- Черниговская область- 320 (81 выздоровели).
"Пдтвержден 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случая. На амбулаторном лечении 20 025 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 306 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52012 образцов - методом ИФА.
Напомним, Всемирный банк представил новый прогноз развития мировой экономики в условиях последствий пандемии коронавируса. В этом году эксперты организации ожидают ее существенного снижения - на 5,2%.
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