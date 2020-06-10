Полиция Италии нашла в области Абруццо, что в центральной части страны, украденную из парижского театра "Батаклан" дверь с граффити британского художника Бэнкси. Загадочный мастер разрисовал дверь в память о теракте 2015 года, который произошел в этом театре и унес жизни 130 человек.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Изображение пропало в январе 2019 года. Его обнаружили в фермерском доме в населенном пункте Терамо после расследования, проведенного прокурором региона Абруццо вместе с полицией и французскими следователями.

Прокурор не раскрыл подробностей о том, пойманы ли преступники и кто они, но пообещал вскоре рассказать дополнительную информацию.

Это не единственная украденная работа художника. Осенью в парижском Центре Помпиду похитили дорожный знак с крысой, нарисованной Бэнкси.

А в конце мая вор пытался умыкнуть картину британца, выставленную в университетской больнице города Саутгемптон.