В США белого профессора Калифорнийского университета отстранили от работы за то, что он отказался освободить от экзаменов темнокожих студентов.

Об этом сообщает "RT на русском" в Телеграме.

Гордон Кляйн работал в университете 39 лет. Ученики отправили ему письмо, в котором попросили об "особом отношении, учитывая трагедию" - гибель Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Они заявили, что из-за "травмы" должны выбирать: активно поддерживать темнокожих однокурсников или учиться.

"А что, если студент смешанного происхождения, например наполовину афроамериканец, наполовину азиат? Как вы предлагаете поступить по отношению к таким ученикам? Полная поблажка или частичная? Вспомните знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что не следует судить о людях по цвету их кожи. Как вы считаете, не идёт ли ваша просьба вразрез с его наставлением?" - ответил профессор.

Студенты слили переписку в интернет и создали петицию с требованием уволить Кляйна. Ее подписали почти 20 тыс. человек. В адрес преподавателя начали поступать угрозы, полиция приставила охрану к его дому.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хотел уволить главу Пентагона за отказ применить войска против протестующих.

Также мы писали, что в США на акциях протеста снесли и утопили в озере памятник Колумбу.