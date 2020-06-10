В Харькове появился новый мурал с изображением рыцаря и эмблемой Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Авторы решили разместить его на стене старого дома, смотрящей на консульство Российской Федерации.

На огромном изображении в несколько этажей конный рыцарь целит копьем в крылатого монстра с двумя головами, увенчанными коронами (явная отсылка к сюжету о святом Георгии-змееборце).

Над головой рыцаря помещена надпись "Помним - побеждаем!", а справа от надписи - эмблема ДКР СБУ. На последней изображен орел, который крепко держит когтями двухголовую змею с коронами на головах, а также есть надпись по-латыни Aquila non captat muscas - "Орел мух не ловит".

Процесс создания патриотичного мурала. Фото: Facebook/ eduard.rubin

Как писала "Страна", осенью в Киеве на Дарницкой площади зарисовали мурал, который создал известный художник из Майами.

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