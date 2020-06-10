Полиция нашла тело 24-летнего жителя Кагарлыка, который пропал в ночь на 7 июня, уехав на своем мотоцикле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в среду, 10 июня.

Как отмечается, вчера, 9 июня, в полицию обратились родственники 24-летнего жителя Кагарлыка и сообщили о его исчезновении. Молодой человек в ночь на 7-е июня уехал на своем мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Полиция открыла уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сразу бюло начато проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения парня.

Как сообщил врио начальника Кагарлыцкого отделения полиции Дмитрий Литвин, на его поиски был поднят по тревоге весь личный состав районной полиции, ориентированы все мобильные полицейские наряды, задействованы бойцы Нацгвардии Украины и полка "Миротворец", общественность, все неравнодушные жители района и летательный аппарат – квадрокоптер.

По камерам видеонаблюдения было установлено направление, в котором двигался мотоциклист, после чего правоохранители начали детально прочесывать все дороги.

Тело молодого человека было найдено на обочине в кустах на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами наблюдения. Также обнаружен мотоцикл с характерниками для ДТП повреждениями.

Согласно предварительным данным парень погиб в результате ДТП. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины страшной трагедии.

Напомним, в Донецкой области полиция и 200 волонтеров всю ночь искали трех пропавших детей.

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