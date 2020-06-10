На территории Чернобыльского биосферного заповедника планируют открыть музей-усадьбу. Он будет посвящен жизни и быту обитателей украинского Полесья.

Об этом сообщается в Facebook организации.

В Чернобыльском заповеднике отметили, что его сотрудники выполняют не только природоохранные, научно-исследовательские или эколого-просветительские задачи, но и историко-культурные. Ведь территория заповедника до аварии на ЧАЭС была местом, где бытовали старые традиции и обычаи жителей Полесья. Частично они сохранились благодаря этнографическим экспедициям уже после аварии и в какой-то степени самоселам. Последние создали свой культурно-бытовой пласт, который заслуживает изучения, сохранения и популяризации.

В связи с этим руководство заповедника решило создать музей-усадьбу в селе Оташев, где компактно проживало немало самоселов. Основу экспозиции составят предметы быта, орудия труда и инвентарь, которые полещуки использовали в повседневной жизни. В ней найдут отражение не только полесские обычаи и обряды, но и советский период.

В заповеднике считают, что музей-усадьба может стать интересным культурно-просветительским и туристическим объектом.

Прошлой осенью "Страна" сообщала об открытии в Сумской области первого в Украине музея экспонатов эпохи социализма.

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