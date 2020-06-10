Защитники российского артиста Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом из-за смертельного ДТП, решили не давать комментариев прессе по делу об этой резонансной аварии.

Такое заявление сделала для РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская.

"Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу. Это позиция защиты", - сказала юрист.

Накануне в Таганском суде Москвы, отправившем Ефремова под домашний арест, Шаргородская попросила журналистов "дать следствию свободно и спокойно со всем разобраться". А после этого пообещала, что она сама и Ефремов дадут "свои комментарии по сложившейся ситуации".



Также артиста представляет еще один адвокат Виталий Чернышев. На заседании суда по избранию меры пресечения его не было.

Как писала "Страна", 8 июня вечером в центре Москвы Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов. Водитель фургона Сергей Захаров умер рано утром 9 июня от полученных травм.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян и под воздействием наркотиков.