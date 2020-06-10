Во время торгов в среду, 10 июня, акции компании Tesla достигли исторического максимума, превысив $1000.

Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

Так, по состоянию на 17:55 по Киеву бумаги выросли на 6,52% — до $1002,2. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1011,65. Общая стоимость компании превысила $185,5 млрд.

Повышение стоимости акций является следствием растущего спроса в Китае, оживления экономики США и Европы, а также потенциальных инноваций Tesla в области аккумуляторов.

Также на рост акций могли повлиять письмо главы Tesla Илона Маска к сотрудникам компании. В нем он сообщил о планах начать серийное производство коммерческих грузовиков Tesla Semi, сообщало агентство Reuters. Маск рассказал сотрудникам, что компания планирует начать поставки этих автомобилей в 2021 году.

Отметим, что за год акции Tesla выросли почти на 400%. Аналитика считают, что впечатление на инвесторов произвели рост продаж и повышение прибыльности компании.

Напомним, в начале мая Илон Маск написал в Twitter, что акции его компании стоят слишком дорого, после чего ценные бумаги Tesla сразу обвалились на 12%.

Также мы писали, что в Лас-Вегасе Маск закончил бурить тоннель для электрических поездов из авто Tesla.