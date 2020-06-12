Сегодня пятница, долгожданное окончание трудовой недели. Сами Звезды советуют сбавить темп, найти время для отдыха и перезагрузки. Отдельно мы публиковали астрологический прогноз на июнь 2020, а ниже предлагаем вниманию гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июня.

Овен (21.03 - 20.04)

На Овнов нагрянут воспоминания. Возможно, в вашей жизни появятся так называемые люди из прошлого. Вам не стоит их отталкивать, но и особо раскрываться тоже не стоит - прежней близости достичь вам уже не удастся.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам сегодня удастся прийти к душевной гармонии. Все вокруг будет создавать атмосферу хорошего настроения и размеренной радости, которая бывает только летом. Наслаждайтесь этим моментом, не спешите по делам.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня большим условием для успеха в ваших делах будет вера в него, в их удачное завершение. Возможно, ваши планы даже будут переходить в разряд мечт. Не бойтесь этого, будьте полностью в себе уверены.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вы получите деньги или то необходимое, на что рассчитывали в последнее время. Это по праву ваше, его никто не отнимет. Пусть вас не смущает, что пришлось немного бороться, так иногда бывает.

Лев (23.07 - 23.08)

Чем позитивнее вы будете сегодня, тем беззаботнее пролетит эта пятница. Вы можете пребывать в фантазиях, но не утопайте в них. Одевайтесь по погоде, рассчитывайте время в пути, свои физические силы и средства.

Дева (24.08 - 23.09)

Первая половина для у Дев может быть в суете, к обеду вы войдете в ритм, а вечер пройдет в отличной компании. Во избежание недомолвок в беседе с близкими не поднимайте политические или другие скользкие темы.

Весы (24.09 - 23.10)

Самое лучшее для Весов сегодня - найти время для прогулки по природе. Выберитесь в парк, лес или к воде. Пройдитесь, подышите свежим воздухом. Так вы найдете ответы на вопросы, которые вас давно мучают.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы можете быть специалистом во многих областях, но не берите на себя слишком много. Иногда нужно консультироваться с другими профи и сегодня тот самый случай. Советы и рекомендации, которые вы получите, будут полезными.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Самое время для смелых экспериментов, неординарных предложений и подходов к делу с вашей стороны. Посмотрите на ситуацию с другой стороны и у вас наступит прозрение. Не бойтесь рисковать и будьте смелыми.

Козерог (22.12 - 20.01)

Скоро вас может ждать прекрасное путешествие. Если понадобится, чуть измените планы, но не отказывайтесь от него. Оно будет намного лучше, чем вы можете себе представить. Вы уедете домой с массой отличных эмоций.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня у Водолеев может возникнуть необходимость в ремонтных работах или оперативном решении вопросов с государственными органами. Не откладывайте эти дела на следующую неделю - потом вы сами себя поблагодарите.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Самое время для изменений во внешности и гардеробе. Также этот день отлично подойдет для преображения пространства вокруг себя. Эстетическое чувство сегодня у вас будет особенно развито.