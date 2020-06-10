Пожар в здании Главного следственного управления Нацполиции, случившийся сегодня ночью на Набережном шоссе, 25 в Киеве, приобретает новые черты.

Как сообщили нам информированные источники в МВД, предварительно очаг возгорания находился в комнате, где хранились вещественные доказательства.

По некоторым данным, она выгорела дотла, теперь под вопросом судебная перспектива многих резонансных дел.

Есть версия, что пожар могли вызвать изъятые по делу о торговле наркотиками из нарколаборатории горючие химические вещества. Сегодня следователям дали команду прямо на парковке сушить на солнышке не сгоревшие промокшие материалы своих уголовных дел. Проезжавшие по Набережному шоссе водители с интересом наблюдали за этой эпичной картиной.

Также теперь "важнякам" негде работать: их недавно отремонтированные кабинеты пришли в полную негодность из-за гари на стенах и затопления.

Пока предварительно известно, что дело Павла Шеремета, которое находится в производстве ГСУ Нацполиции, не пострадало, так как оно находилось в другом следственном подразделении - в здании по другому адресу, сейчас проходит ознакомление защиты подозреваемых с этими материалами.

Но известно, что уничтожена часть "экономических" дел по хищениям на сотни миллионов гривен, а также пострадали материалы по наркоторговцам. Наши собеседники говорят, что горело хозяйство бывшей первой заместительницы главы Госбюро расследований, а ныне начальницы Второго управления организации досудебных расследований Нацполиции Ольги Варченко.

Был ли это умеренный поджог, или халатность сотрудников, поместивших в комнату вещдоков горючие вещества, должна показать пожаротехническая экспертиза.

Напомним, "Страна" писала о том, как в январе в Киеве загорелось трехэтажное здание Министерства культуры. Тогда пожар возник в подвальном помещении архива. Речь шла о возможном умышленной попытке уничтожить документы.