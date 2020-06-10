Приватбанк добавил к функционалу "Приват24" возможность поиска и оплаты штрафов за нарушение ПДД, включая те, что были оформлены системой видеофиксации нарушений, заработавшей в Украине с 1 июня.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба банка.

"Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб версии Приват24 и мобильном банке Privat24 для Android и iOs. Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД", - пояснили в банке

Сообщается, что "Приват24" будет автоматически "подтягивать" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к "Приват24".

Напомним, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения - на первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения.

Как сообщалось, "Укрпочта" доставит первые тысячи уведомлений о штрафах нарушителям ПДД, которые попались на камеры.