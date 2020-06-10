В Молдове установлен рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В среду, 10 июня, в Молдове выявлено рекордное за весь период эпидемии количество заболевших коронавирусом. Оно составляет 296 человек. Умерли от нового вируса за сутки четыре человека.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики.
Сегодня в стране было обработано 1587 тестов, из которых 1192 - первичные. 296 анализа дали положительный результат. Среди инфицированных оказался 31 сотрудник системы здравоохранения, включая троих врачей. Таким образом, количество зараженных медработников составляет 1827 человек, 22 из них скончалось.
Вместе с новыми случаями общее число больных COVID-19 в Молдове составляет 10 321.
Что касается умерших от вируса 10 июня, то это двое мужчин и две женщины в возрасте от 57 до 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.
Предыдущий рекорд по числу заражений в стране был установлен 6 июня - 264 случая за один день.
Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных карантинных ограничений.
Ранее "Страна" приводила свежие данные о коронавирусе по Украине.
Мы также писали, сколько зараженных коронавирусом в соседней Беларуси.