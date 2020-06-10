Большинство помещений, отведенных для обсервации в подконтрольной Украине части Луганской области, находятся в плохом техническом состоянии и не соответствуют установленным главным санврачом стандартам. Во многих из них нет ремонта, а санитарные нормы в душевых и санузлах зачастую не соблюдаются.

Об этом идет речь в отчете мониторинговой группы благотворительного фонда "Восток SOS", которая 2-19 мая посетила все места обсервации, расположенные в подконтрольной части Луганской области.

Так, помещение терапевтического отделения больницы в поселке Белолуцк Новопсковского района требует капитального ремонта. Мебель, оборудование и постельное белье сильно изношены, их, считают в организации, нужно заменить. Под размещение людей во время обсервации отведено две палаты по шесть кроватей, это превышение нормы.

"Душевая представляет собой техническое помещение со сливным отверстием в полу, где хранятся средства для уборки, а также установлены два умывальника, один из которых оборудован лейкой для душа. Канализационная система туалета, рассчитанного на 15 жителей, по словам работников больницы, находится в аварийном состоянии и требует замены. Возможности обеззараживания стоков нет. Некоторое оборудование, как, например, лампа для дезинфекции помещений, давно отработало свой ресурс и его пригодность довольно сомнительна", - сказано в отчете.

Помещение терапевтического отделения больницы в поселке Белолуцк. Фото: "Восток SOS"

Не лучше обстоят дела в стационаре Станично-Луганской центральной районной больницы. Отмечается, что помещение может иметь проблемы с обеспечением там надлежащего температурного режима. Также в здании этой больницы душевая и два туалета не оборудованы сиденьями.

Стационар Станично-Луганской центральной районной больницы. Фото: "Восток SOS"

Мониторинговая группа выяснила, что часто в местах обсервации нет горячей воды, что недопустимо для двухнедельного принудительного содержания людей. Для гигиенических процедур пациенты используют тазы и греют воду в электрических чайниках. Кроме того, медработники жалуются на отсутствие бесконтактных термометров и недостаток некоторых элементов постельного белья. Населенные пункты, где находятся больницы, периодически страдают от отсутствия электроэнергии, из-за этого у пациентов нет возможности подогреть еду или чай, а также они не имеют возможности должным образом обеспечить личную гигиену, и даже вынуждены покидать помещение обсервации, чтобы воспользоваться туалетом на улице.

Помещения для обсервации в Даниловке. Фото: "Восток SOS"

В мониторинговой группе отметили, что ни одно из посещенных мест обсервации не оборудовано приспособления для размещения маломобильных людей и лиц с инвалидностью.

В благотворительном фонде "Восток SOS" считают, что государственные администрации и органы местного самоуправления в Луганской области подошли к организации мест обсервации слишком формально. Им необходимо как можно быстрее пересмотреть утвержденный перечень обсерваторов и определить новые, более подходящие для этого объекты, или выделить средства для быстрого приведения имеющихся помещений в соответствие с минимальными стандартами.

Напомним, Кабмин разрешил прибывшим в Украину для сдачи ВНО не сидеть в обсервации.

Также мы писали, что Кабмин в конце апреля разрешил проходить самоизоляцию вместо обсервации.