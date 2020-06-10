Под Борисполем в ДТП на трассе М-03 в направлении Киева погибли сразу два человека.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает "Киев Оперативный" в Телеграме.

Так, водитель Amulet на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика. По словам водителя грузовика, он припарковал машину на пару минут, чтобы сходить в магазин, но когда вернулся - увидел страшную картину. В данный момент автомобиль пытаются достать. Людям уже помочь не удастся, а вот собака, которая находится на заднем сиденье-живая. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове нетрезвый экс-советник Кернеса спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими.

Также мы писали, что в масштабном ДТП с грузовиком и тремя легковушками на трассе Киев - Чоп погибли четыре человека.