В среду, 10 июня, в городе Красноград Харьковской области трое детей решили во время карантина покататься на деревянной лодке по реке без присмотра родителей. Она оказалась дырявой и ушла под воду. В результате 9-летний мальчик утонул.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информацию об инциденте в полицию сообщила жительница Краснограда, к которой, по ее словам, подбежали незнакомые дети и рассказали, что их брат утонул.

Правоохранители выяснили, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по реке Берестовая без присмотра родителей. В лодке были дырки, поэтому через некоторое время она ушла под воду. Самый младший из детей не смог выплыть на берег и утонул.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, в том числе - где были родители на момент несчастного случая. По информации правоохранителей, семья состоит на учете как неблагополучная. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Киеве парень утонул при попытке переплыть Днепр с друзьями в Гидропарке.

Также мы писали, что еще в начале мая в Украине 21 человек открыл купальный сезон вопреки карантину и утонул.