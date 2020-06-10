Цена на нефть эталонной марки Brent продолжает снижаться на торгах в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах черного золота. А вот нефть WTI несколько подорожала.

Об этом говорят данные с бирж.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 по Киеву составила $41,02 за баррель, что на $0,46 ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени поднялись на $0,68 - до $38,63 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за предыдущую рабочую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 866 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей. Запасы нефти на главном терминале США в Кушинге (штат Оклахома) сократились на 2,279 млн баррелей.

Большинство экспертов прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Сегодняшние цены можно сравнить со вчерашними показателями торгов.

Ранее "Страна" писала, что Саудовская Аравия отказалась от своих обязательств снизить добычу нефти и решила увеличивать.