В четверг, 11 июня, уже второй день подряд, в Украине температура воздуха прогреется до +35 градусов. Дожди с грозами пройдут только в западных регионах страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, завтра на западе Украины ожидаются дожди и грозы. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +27...+30 градусов, ночью +13...+17.

В центральных регионах будет солнечно, воздух прогреется днем до +32...+34 градусов. Ночью будет прохладнее +16...+18. В северных областях также тепло. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью температура упадет до +16...+20.

В южной части Украины обещают сухой и ясный день. Днем столбики термометров достигнут +32...+35 градусов. Ночью ожидается снижение температуры до +17...+19 градусов. На востоке Украины четверг будет солнечным и без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +32..+35 градусов, ночью ожидается около +17...+19 тепла.

В Киеве завтра весь день будет летняя жара, температура воздуха прогреется до +31...+33 градусов.

Погода на 11 июня от Укргидрометцентра

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе.

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