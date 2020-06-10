В городе Березно Ровенской области на неделю закрыли "Украинскую спичечную фабрику" - из-за вспышки коронавируса. Covid-19 обнаружили у пяти сотрудников предприятия.

Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березно подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19. Взяты материалы для ПЦР-исследования у всех контактных лиц", - сказано в сообщении.

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила закрыть фабрику на 7 дней.

Отметим, что всего за минувшие сутки в регионе зафиксировали 36 новых случаев коронавируса. Всего в Ровенской области выявили 2 138 заражений.

Напомним, Ровенская область, как и Киев, и еще 5 регионов, не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Также мы писали, что по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.