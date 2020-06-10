Экспериментальный проект по предоставлению платных камер повышенной комфортности в учреждениях исполнения наказаний заработал еще в четырех СИЗО.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства юстиции Украины.

С сегодняшнего дня услуга платных камер стала доступна в Полтаве, а также в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах.

Стоимость пребывания в роскошных (по сравнению с обычными) камерах такова:

в Харьковском СИЗО за сутки - 1000 грн с человека, за неделю - 3500 грн, за месяц - 3750 грн;

в Сумском СИЗО за сутки - 600 грн, за неделю - 2000 грн, за месяц - 4100 грн;

в Старобельском СИЗО за сутки - 750 грн, за неделю - 2600 грн, за месяц - 3000 грн;

в государственном учреждении "Полтавское учреждение исполнения наказаний № 23" за сутки - 600 гривен с человека, за неделю - 2100 грн, за месяц - 3800 грн.

Платные камеры в СИЗО похожи на гостиничные номера в недорогих отелях. Фото: Facebook/ minjust.official

Всего к сегодняшнему дню в Украине работают 10 следственных изоляторов с платными камерами.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о новом проекте Минюста с платными камерами.

Мы также приводили мнение омбудсмена Людмилы Денисовой об услуге. По ее мнению, люкс-камеры в украинских СИЗО дискриминируют заключенных.