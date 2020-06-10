Власти Германии решили продлить ограничения на въезд из стран вне Европейского союза, включая Украину. При этом ФРГ открывает границы с соседними странами.

Об этом говорится в заявлении главы немецкого МИД Хайко Мааса в среду, 10 июня, сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, в Германии снимают пограничный контроль со соседними государствами в середине июля, тогда как запрет на въезд из страны вне ЕС продлится до конца августа.

"Мы не можем и не будем рисковать, что немцы этим летом снова оказались в затруднительном положении от того, что отдыхающие вернуться в страну с невыявленным вирусом", – говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Также Маас добавил, что правительство рассмотрит возобновление поездок в сентябре.

Напомним, ранее в Германии призвали воздержаться от поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами ЕС до 31 августа.

Как сообщалось, в середине мая в ФРГ отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза.