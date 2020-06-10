Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом под названием "Inner World" (Внутренний мир). Дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена к его 85-летию.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Отмечается, что дата выхода альбома "Inner World", который будет состоять из 11 композиций, запланирована на 6 июля. Треки содержат классические буддийские мантры, которые читает Далай-лама, смешанные с музыкой в стиле нью-эйдж.

Как сообщается, над созданием альбома Далай-Лама работал вместе с музыкантами Джунель и Абрахамом Кунин из Новой Зеландии. Они предложили записать его еще много лет назад, но тогда он отказался. В 2015 году они повторили свое предложение, и духовный лидер неожиданно согласился.

"Я никогда не слышал, чтобы он (Далай-Лама - Ред.) говорил так. Он действительно был так взволнован ... он действительно начал объяснять мне, как важна музыка...Он наклонился вперед, его глаза сверкали, его пальцы терлись вместе, и он (говорил) о том, как музыка может помочь людям так, как он не может", - рассказал Кунин.

6 июля Дала-Ламе исполнится 85 лет.

Далай-Лама с музыкантами Джунель и Абрахамом Кунин.

Один из треков из альбома под названием “Compassion” (Сочувствие) появился на Youtube-канале Dalai Lama - Inner World.

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