Четверо подозреваемых по делу МН17 Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании системы "Бук", из которой в 2014 году сбили малазийский Boeing. Однако они не являются фактическими исполнителями преступления.

Об этом со ссылкой на прокурора в судебных слушаниях, которые проходят в Нидерландах, по делу о сбитом рейсе МН17 Тейса Бергера пишет "Интерфакс-Украина".

"Государственная прокуратура обвиняет подозреваемых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в том, что они играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании системы "Бук", который сбил MH17. Гиркин и Дубинский были в верхушке вооруженной группировки "ДНР". Пулатов и Харченко были их непосредственными подчиненными. Согласно обвинению, они совместно пригласили систему "Бук", получили ее в Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали "Бук" как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - заявил прокурор.

По его словам, прослушанные телефонные разговоры "показывают, насколько им нужен "Бук". Подозреваемые, по версии прокуратуры, направили "Бук" на место стрельбы, а после катастрофы они обсуждали, сделал ли их "Бук" свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз "Бука" в РФ.

При этом Бергер сообщил, что в обвинении не указывается, что подозреваемые "сами нажали кнопку, указали на цель или приказали команде системы "Бук" стрелять".

"Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Следовательно, не нужно никаких доказательств о точном времени событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", - считает сторона обвинения.

Бергер заявил, что в случае ошибки - если ракета, которая поразила MH17, возможно, предназначалась для военного самолета - ничего не меняется.

"Умышленная ошибка не имеет никакого значения для доказательств того, что это преступление было совершено. Следовательно, не нужно никаких доказательств того, что подозреваемые намеревались сбить гражданский самолет", - сказал прокурор.

Напомним, "Страна" писала о том, что прокуратура Нидерландов назвала версии гибели Boeing MH17 на Донбассе.

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