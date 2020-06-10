Американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе разгневался не главу Пентагона Марка Эспера и даже был готов его уволить. Причиной этому стало нежелание Эспера применять военных для подавления протестов.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщается, на совещании с Трампом глава Пентагона заявил, что войска следует привлекать только в качестве крайней меры в самых тяжелых ситуациях. "Сейчас мы находимся не в таком положении", — поспорил Эспер. По данным издания, впавший в ярость Трамп консультировался с несколькими советниками, чтобы принять решение об увольнении главы Пентагона, но им удалось отговорить главу государства.

При этом Эспер был осведомлен о гневе Трампа и готовился к отставке. Но через несколько дней после совещания пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что Эспер сыграл важную роль в обеспечении безопасности во время протестов и Трамп в нем по-прежнему уверен.

Ранее сообщалось, что отказ Эспера использовать военную силу для подавлению протестов обидел Трампа. Утверждалось, что американский лидер и раньше не уважал главу Пентагона, а после его публичных заявлений Эсперу предрекли ухудшение положения.

Напомним, в начале июня Трамп призвал ввести войска в города, охваченные массовыми протестами из-за гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда — он скончался после грубого ареста. Эспер публично выступил против такой позиции, после чего Трамп заявил, что передумал привлекать армию.

Отметим, согласно Закону о восстании 1807 года, американский президент имеет право привлечь военную полицию для подавления беспорядков. Его применяли в 1967 году по приказу 36-го президента Линдона Джонсона во время беспорядков в Детройте и в 1992 году по распоряжению 41-го президента США Джорджа Буша-старшего для подавления бунтов в Лос-Анджелесе.

Также мы писали, что Трамп угрожал властям Нью-Йорка ввести в штат и город армию для подавления "черного майдана".