Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, пытался покончить с собой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что это произошло еще до суда по мере пресечения для Ефремова. По данным Mash, именно из-за попытки суицида 9 июня к актеру приезжали врачи психиатрической помощи.

"Дело в том, что родные Ефремова заметили на его шее глубокую багровую борозду (характерный признак при повешении). По их словам, он находился в бессознательном состоянии. Приехавшая скорая увидела признаки суицида. И после этого вызвала на место психиатров", - сказано в сообщении.

Когда на место прибыли врачи, Михаил Ефремов уже был уже в сознании. Он заявил, что ничего не помнит и не смог ответить, откуда у него следы на шее. Между тем, в комнате он находился один.

"Чтобы разобраться в его состоянии, скорую отправляли три раза. Во время следствия с актёром продолжат работать психиатры", - говорится в сообщении.

К попытке самоубийства иногда прибегают подозреваемые, чтобы избежать наказания. В тюремной лексике это называется "косить под дурачка". В результате по заключению медиков "дурачка" не заключают под стражу, а отправляют на принудительное лечение в психбольницу.

Напомним, 8 июня Ефремов, будучи сильно пьяным, находился за рулем своего внедорожника, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Также мы писали, что суд отправил Ефремова под домашний арест на 2 месяца по делу о смертельном ДТП.