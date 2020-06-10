Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг появившуюся в СМИ информацию, что на Закарпатье хотят создать так называемый "венгерский район".

Соответствующий пост Кулеба опубликовал в Facebook.

Так, информация о "венгерском районе" стала появляться в СМИ после обнародования проекта Минрегиона по укрупнению районов в Закарпатье. Причиной стало увеличение площади пограничного Береговского района, где большое количество населения является венгерским.

"Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продолжить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу", - написал Кулеба.

Министр заявил, что во время недавнего визита в Будапешт никаких обязательств перед Венгрией по созданию "национального" района не брал. По его словам, Украина не намерена пересекать "красные линии" в отношениях с Венгрией.

"Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - сообщил министр.

Напомним, главы МИД Венгрии и Болгарии обсудили нацменьшинства в Украине перед визитом Кулебы в Будапешт.

Также мы писали о том, что Венгрия назвала условия для снятия блокировки решений по сотрудничеству Украины с НАТО.