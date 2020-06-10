В Киевском апелляционном суде оставили под арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию Кузьменка до 24 июля.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook.

"10 июня 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство начальника первого отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения Офиса генерального прокурора и продлен относительной подозреваемой К. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля 2020 включительно", - говорится в сообщении.

В ходе апелляционного рассмотрения суд оставил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

В декабре прошлого года полиция провела обыски и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

22 мая 2020 года было завершено досудебное следствие в отношении подозреваемых. Кузьменко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. п.5, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст.28 ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.