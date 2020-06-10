Протестующие в Сиэтле оккупировали шесть кварталов в городе. Фото: townhallcom

В Сиэтле штата Вашингтон сотни протестующих из-за смерти Джорджа Флойда захватили заброшенный Восточный участок местного полицейского управления. Митингующие установили баррикады, чтобы обозначить "автономную зону". 

Об этом сообщает телеканал RT.

Отмечается, что шесть кварталов в центре Сиэтла были объявлены активистами "Зоной свободного Капитолийского холма" или "Автономной зоной Капитолийского холма".

Журналист Хулио Росас опубликовал в Twitter фотографии с места событий, в том числе листовки с требованием роспуска полиции и заявление, что полиция "всегда будет расистской, потому что капитализм требует неравенства".

Фото: Twitter/ SluttyPuppyTown

Захваченная территория

Напомним, после протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, начались в массовые грабежи и вандализм на улицах Нью-Йорка. Модный район Сохо разграбили полностью. Похожая ситуация наблюдается и в других центральных районах города.

Также мы писали, что в Миннеаполисе, США, прошла церемония прощания с убитым полицией афроамериканцем Джорджем Флойдом, после смерти которого, в Америке и других странах начались бурные протесты за права чернокожих.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.