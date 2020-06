В Сиэтле штата Вашингтон сотни протестующих из-за смерти Джорджа Флойда захватили заброшенный Восточный участок местного полицейского управления. Митингующие установили баррикады, чтобы обозначить "автономную зону".

Об этом сообщает телеканал RT.

Отмечается, что шесть кварталов в центре Сиэтла были объявлены активистами "Зоной свободного Капитолийского холма" или "Автономной зоной Капитолийского холма".

Журналист Хулио Росас опубликовал в Twitter фотографии с места событий, в том числе листовки с требованием роспуска полиции и заявление, что полиция "всегда будет расистской, потому что капитализм требует неравенства".

Some of the signs posted around the area. One calls for the defunding of the Seattle PD and the dropping of all charges against protesters. Another says, “The cops will always be racist because capitalism requires inequality.” pic.twitter.com/hhmHL9q113