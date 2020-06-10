Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков полагают, что судьи, избирая его подзащитному меру пресечения, не пойдут на арест.

Об этом со ссылкой на Илью Новикова 10 июня сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению адвоката, речи о мере пресечения Порошенко в виде содержания под стражей не идет.

"Никакой стражи не будет, я в этом уверен… Мы наблюдаем, что в Печерском суде есть смелые и решительные судьи, но считаю, что никто их них не самоубийца, считаю, что судьи не пойдут на это", - заявил Новиков.

Напомним, в среду, 10 июня, Петру Порошенко объявили первое подозрение - по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. "Страна" подробно описывала, как это было.

Также мы писали, что Ирина Венедиктова заявила, что сегодня или завтра Офис генпрокурора подаст ходатайство в суд о избрании меры пресечения для Порошенко.

"Страна" разбиралась, сядет ли экс-президент на десять лет за назначение Семочко в разведку.