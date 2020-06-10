Муж британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп в среду, 10 июня, отпраздновал 99-летие.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, свой 99-й день рождения принц Филипп отметит непривычно тихо из-за пандемии коронавируса. Еще в мате королева, которая в апреле 21 апреля отметила 94-летие, и ее супруг переехали в Виндзорский замок, соблюдая нормы карантина.

Сообщается, что на день рождения герцога Эдинбургского, как и на недавний день рождения королевы, не будут пускать артиллерийский салют, поскольку королевская чета решила, что подобные церемонии неуместны в период эпидемии, говорится в издании. Таким образом, принца Филиппа ждет праздничный обед в компании Елизаветы II, а также поздравления по видеоконференцсвязи от детей, внуков и правнуков.

Отметим, что принц Филипп поставил рекорд королевской семьи Британии по продолжительности жизни за всю историю. А в 2017 году он и его супруга отметили 70-летие свадьбы.

Напомним, ранее Елизавета II призвала британцев сохранять чувство юмора и сравнила пандемию со Второй мировой войной.