Иран готов к переговорам с Украиной по вопросу "черных ящиков" со сбитого пассажирского лайнера МАУ и выплаты компенсаций семьям погибших. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Ирана, добавив, что переговоры могут пройти в любое удобное для украинской стороны время.

Об этом сообщает информагентство Tasnim.

Уточняется, что такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд на встрече с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком.

По данным агентства, украинский дипломат приветствовал такое предложение и заявил, что немедленно передаст эту информацию компетентным органам в Украине, а позже украинская сторона известит Иран о своем решении.

"На встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул, что он готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами, в кратчайшие возможные сроки, чтобы немедленно решить вопросы касательно "черных ящиков" самолета, выплаты компенсаций семьям погибших и другие вопросы, связанные с трагедией", - говорится в сообщении.

Напомним, судебные власти Ирана задержали шестерых подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета МАУ, который 8 январе по ошибке сбила иранская ракета в небе над Тегераном.

В результате крушения погибли 176 человек. На борту самолета были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины.

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

7 июня власти Ирана заявили, что расследование катастрофы самолета МАУ почти завершено. В то же время Иран не спешит предоставить Украине "черные ящики" авиалайнера.