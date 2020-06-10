Толкались и говорили по-русски. Появилось видео, как Порошенко и его свита вели себя у Венедиктовой
Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому сегодня объявили первое подозрение, находясь в кабинете генпрокурора Ирины Венедиктовой общался на русском языке. А его сопровождающие, среди которых были депутаты от "Евросолидарности", расталкивали всех вокруг, чтобы попасть внутрь.
Соответствующее видео опубликовал в Instagram новостной канал "Тихо".
На кадрах видно, как соратники Порошенко, который уже зашел внутрь, пытаются протолкнуться вслед за ним и буквально штурмуют кабинет Венедиктовой.
Когда все уже сели за стол, Венедиктова объясняет, что экс-президенту придется подождать, потому что у нее назначена встреча со швейцарским послом. После этого сторонники Порошенко начинают возмущаться.
"Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут", - немного повышая голос и размахивая рукой, возражает Петр Порошенко.
После этого он также вступает в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что Офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент ведет на повышенных тонах, говорит он на русском языке. В целом на видео заметно, что общаются Порошенко и его сопровождающие с генпрокурором по-хамски.
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Напомним, в Офис генпрокурора Порошенко с соратниками пришел, по его словам, чтобы Венедиктова лично вручила ему подозрение.
До этого он был в ГБР, куда его позвали для допроса по "картинному делу". Впрочем, оказалось, что целью детективов ГБР было вручить подозрение Порошенко по делу о назначении Семочко. Получать подозрение в Госбюро расследований экс-президент не захотел.
В результате Порошенко покинул ГПУ в уверенности, что не получал подозрение и предсказал "пидозру" от Венедиктовой для Зе.
Впрочем, с этим не согласились в Офисе генпрокурора. Там заявили о сообщении о подозрении Порошенко, его хотят взять под стражу.