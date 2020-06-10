В Закарпатской области Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и НС) решила не вводить следующий этап ослабления карантина в регионе.

Об этом в среду, 10 июня, заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров на своей странице в Facebook.

"К сожалению, статистика заболеваемости коронавирусом в области не позволяет нам переходить к следующему этапу ослабления карантинных ограничений. За последние трое суток у 126 закарпатцев подтвержден COVID-19 методом ПЛР", - написал он.

По словам Петрова, комиссия ТЭБ и НС разрешила проводить спортивные мероприятия без зрителей, в которых принимают участие не более 10 человек. Кроме того, было разрешено проведение религиозных мероприятий при условии осуществления контроля религиозной организацией при соблюдении физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и пребывания не более чем одного человека на 5 кв. метрах площади здания.

Также власти продлили запрет на функционирование: бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений, ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях (террасы, рестораны, где пища на вынос - работают).

Комиссия запретила осуществление регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом в населенные пункты, в которых обнаружены локальные очаги инфицирования COVID-19. Решения об открытии детсадов принимают на местах с учетом эпидемиологической обстановки.

Было принято решение разрешить работу пунктов проведения внешнего независимого оценивания.

"Разрешить работу пунктов проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) на базе учреждений общего среднего образования Закарпатской области, с учетом профилактических и противоэпидемических мероприятий: дежурство медицинских работников, проведение медицинскими работниками оценки о наличии симптомов респираторного заболевания (кашель, насморк, одышка) и температурного скрининга, обеспечить распределение в достаточном количестве пирометров, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей в каждом пункте тестирования", - сообщил Петров.

Помимо этого, глава ОГА заявил, что комиссия приняла решение в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд вносить представление на рассмотрение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вопрос об отмене ослабления конкретных противоэпидемических мероприятий исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в области.

Напомним, 5 июня руководство Закарпатской области приняло решение усилить контроль за соблюдением карантина, что предотвратить распространение коронавируса.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на сегодняшний день столица не готова к следующим этапам ослабления карантина. Более того, в столице могут ужесточить ограничения, если ситуация будет ухудшаться.