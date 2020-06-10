В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его "переговорщики" обманывают участников Нормандского формата и срывают диалог с Луганском и Донецком.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии ОПЗЖ, где прокомментировали назначение в контактную группу Сергея Гармаша и Дениса Казанского.

"Политика Владимира Зеленского в отношении урегулирования конфликта на Донбассе скатилась к позициям радикалов, добивающихся срыва Минских соглашений и продолжения боевых действий", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что вслед за своими новыми друзьями из "партии войны" власть отказывается от прямых переговоров с Донецком и Луганском, хотя они являются единственным путем достижения мира.

"Этот подход был согласован на переговорах "нормандской четверки" в Париже. Президент это признал и взял обязательство такой диалог организовать. Но сегодня президент и его переговорщики делают всё, чтобы не выполнять эти обязательства и похоронить Минские соглашения", - добавили в сообщении.

В ОПЗЖ добавили, что Киев хочет "выдать за представителей Донецка и Луганска своих назначенцев" и с ними вести диалог.

"Очевидно, что переговоры представителей Зеленского с представителями Зеленского не дадут результата. Это бессмысленная возня. Она не даст ни прекращения огня, ни разведения войск на линии соприкосновения, ни согласования политических условий для прекращения конфликта", - говорится в заявлении.

В партии также говорят о деградации политики нынешнего президента в отношении мирного урегулирования конфликта.

"Манипуляции с составом Минской контактной группы – заведомо провальный ход. Это не укрепит, а ослабит позиции Украины на переговорах и подорвет её международную репутацию. В итоге работа Трехсторонней контактной группы в Минске может быть парализована, и это приведет к росту напряжения и эскалации конфликта", - отмечают в ОПЗЖ.

"Мы требуем от власти прекратить курс на срыв мирного урегулирования. Начать реальный диалог с представителями Донецка и Луганска. Организовать разведение сил от линии соприкосновения и добиться устойчивого прекращения огня. Обеспечить принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных Минскими соглашениями. Украине нужен мир, а не седьмой год правления режима Порошенко", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему срывается разведение войск на Донбассе и новая Нормандская встреча.

Также мы писали, что некоторые Слуги народа стали критиковать Зеленского за его позицию по ОРДЛО. Некоторые нардепы выступают против прямых переговоров с Донецком и Луганском.