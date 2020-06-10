В распоряжении "Страны" оказалась запись, на которой депутат фракции "Слуга народа" и заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался об украинских медиа.

"Я понимаю все про украинское медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями", - заявил Потураев.

Как объяснил "Стране" источник, эти слова прозвучали во время обсуждения законопроекта "О медиа" на встрече с редакторами региональных СМИ в феврале.

"Была дискуссия в комитете Рады, который возглавляет Потураев. Редакторы региональных СМИ выступили резко против ужесточения регулирования, которое предусмотрено законопроектом "О медиа". И тут у Потураева произошла настоящая истерика. Там же телекамер не было, он расслабился. Журналисты были в шоке", - сообщил наш собеседник, который присутствовал на встрече.

Напомним, Никита Потураев претендует на должность главы комитета после того, как экс-глава комитета Александр Ткаченко был назначен министром культуры.

Также стоит отметить, что Никита Потураев в прошлом - известный в Днепре тележурналист. В 90-е он отметился работой на нескольких местных телеканалах.

Ранее "Страна" писала о том, что депутат от "Слуги народа" Потураев назвал коллег по фракции "путинскими шлюхами".

Также мы сообщали, что в сети обсуждают заявление Потураева об атомной бомбе на Москву.