Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации во время пандемии
Россия и Китай во время пандемии коронавируса ведут масштабные кампании по дезинформации. Эти страны входят в число "иностранных игроков", которые пытаются "подорвать демократические дебаты", чтобы повысить свой имидж.
Об этом в среду, 10 июня, заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, пишет Bloomberg.
"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила она.
По ее словам, пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.
Кроме того, сообщается, что Евросоюз будет усиливать помощь независимым СМИ и журналистам в странах, которые не входят в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.
Напомним, в Пентагоне считают, что Китай скрывает реальные данные о распространении коронавируса в стране.
Также мы писали, что разведка США обвинила Китай во лжи по поводу реальных данных о жертвах коронавируса.