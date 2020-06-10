Россия и Китай во время пандемии коронавируса ведут масштабные кампании по дезинформации. Эти страны входят в число "иностранных игроков", которые пытаются "подорвать демократические дебаты", чтобы повысить свой имидж.

Об этом в среду, 10 июня, заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, пишет Bloomberg.

"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила она.

По ее словам, пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Кроме того, сообщается, что Евросоюз будет усиливать помощь независимым СМИ и журналистам в странах, которые не входят в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

Напомним, в Пентагоне считают, что Китай скрывает реальные данные о распространении коронавируса в стране.

Также мы писали, что разведка США обвинила Китай во лжи по поводу реальных данных о жертвах коронавируса.