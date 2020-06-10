Служба безопасности Украины разоблачила четверых переселенцев из Луганской области, которые закупали на российских оборонных заводах элементы к бронебойным снарядам, незаконно ввозили их в страну, здесь перерабатывали и отправляли обратно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбе удалось заблокировать контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства. На днях правоохранители предотвратили в Днепропетровской области попытку переправить в Украину российские военные детали более чем на 2,5 миллиона гривен.

По данным предварительного следствия, незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ они закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.

В Украине детали транспортировали в один из городов Луганской области и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия РФ.

СБУ провела обыски в офисах подконтрольных бизнесменам фирмах в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по месту жительства участников сделок и в их транспортных средствах.

В результате следственных действий у них изъяли цифровую и вычислительную технику, бухгалтерскую отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

"В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничество злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе", - сообщают в СБУ.

Напомним, недавно в Украину под видом автозапчастей пытались завезти смартфоны и ноутбуки на 100 млн грн.