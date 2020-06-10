Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался получить письменное уведомления о подозрении и ходатайство об избрании ему меры пресечения, покинув Государственного бюро расследований (ГБР) через черный ход.

Об этом сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок, видео обнародовано в YouTube.

"От получения письменного уведомления о подозрении Порошенко Петр Алексеевич отказался, также отказался от получения ходатайства о применении к нему меры пресечения, поспешно покинув помещение Государственного бюро расследований", - сказал Приймачок.

На видео запечатлено, что экс-президент Украины покидает помещение через черный ход. Его пытаются догнать следователи, но Порошенко не реагирует на их слова.

Видео: Youtube/ ГБР

Напомним, сегодня Петру Порошенко вручили первое подозрение.

По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины, к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований. "Страна" вела онлайн-трансляцию происходящего.