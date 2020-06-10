В "Слуге народа" определили руководителей еще четырех ячеек партии - в южных и центральных регионах Украины. Об этом на своей странице в соцсети написала замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, в Херсонской области руководить партийной ячейкой будет Юрий Соболевский - адвокат, который во время президентской избирательной кампании в этом регионе представлял интересы "Зе!Команды".

На аналогичный пост в Кировоградскую область назначен народный депутат Александр Дануца. В Черкасскую область - народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

А вот Киевская область досталась заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики народному депутату Александру Дубинскому.

"Ждем последнюю серию - в ней город Киев, Закарпатье, Луганщина и уточнения по Львовщине", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Верещук объявила об участии в праймериз на пост мэра Киева.

Также мы сообщали, что Дубинский объявил об участии в праймериз "Слуги народа" по выборам мэра Киева.