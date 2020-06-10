Европейская комиссия предоставила Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Об этом в среду, 10 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Европейская комиссия предоставила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи", - написал глава правительства.

По его словам, успешное сотрудничество с МВФ позволило получить одобрительный ответ от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы.

"Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе для преодоления последствий Covid-19", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня Международный валютный фонд отправил в Украину первый транш в размере 2,1 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о 13 условиях, под которыми ради кредита от МВФ подписались Зеленский и Шмыгаль.