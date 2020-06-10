На птицефабрике в городе Владимир-Волынский Волынской области случилась вспышка коронавируса. Там Covid-19 обнаружили у 48 сотрудников. Предприятие могут временно закрыть.

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача Волынской области Наталью Янко сообщает "Общественное".

По словам заместителя мэра Владимир-Волынского Ярослава Матвийчука, многие жители города работают на птицефабрике.

"Вчера мы обратились к заместителю председателя ОГА Татьяне Щербак касаемо принятия мер в отношении этого предприятия. Нам пообещали во внеплановом режиме сделать все ПЦР-исследования именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции", - сказал Ярослав Матвийчук.

Отмечается, что за сутки Волынская область стала лидером по числу новых случаев коронавируса - их было зафиксировано 101. Всего в области выявлено 1 214 пациентов с Covid-19.

Напомним, Волынская область, еще 5 регионов и Киев не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Также мы писали, что по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.