Спецслужбы России заявили о предотвращении теракта в Симферополе. Сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Крыму пятерых человек, которые якобы готовили теракт на одном из рынков. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.

Также в ФСБ заявляют, что задержанные поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о подготовке к теракту и публичные призывы к терроризму (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205.2 УК РФ). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре заявили о поимке группировки, причастной к совершению 18 терактов.

Также мы сообщали, что ФСБ заявила о задержании в Крыму "украинских разведчиков", готовивших теракт.