Несмотря на карантин и закрытое международное авиасообщение, родители из разных стран мира прилетели в Украину забрать детей, которые появились на свет благодаря суррогатным матерям.

Фотографии счастливых семейных пар в среду, 10 июня, опубликовало издание hromadske.

Так, за своими детьми прилетели граждане Испании и Аргентины. Все это время, пока родители малышей искали возможность добраться в Украину, закрытую на карантин, дети младенцы находились в киевском отеле.

Семейные пары из Испании и Аргентины прилетели в Украину за детьми, рожденными суррогатными матерями. Фото: Макс Левин для hromdaske

Семейные пары из Испании и Аргентины прилетели в Украину за детьми, рожденными суррогатными матерями. Фото: Макс Левин для hromdaske

Примечательно, что работники центра суррогатного материнства оригинально подготовили малышей к встрече с родителями. На всех новорожденных надеты украинские традиционные рубашки с узором - вышиванки.

Семейные пары из Испании и Аргентины прилетели в Украину за детьми, рожденными суррогатными матерями. Фото: Макс Левин для hromdaske

Семейные пары из Испании и Аргентины прилетели в Украину за детьми, рожденными суррогатными матерями. Фото: Макс Левин для hromdaske

Напомним, что недавно в Украину за своими детьми прибыли 11 семейных пар из Аргентины.

Ранее мы писали, что глава украинского МИД Николай Кулеба недавно размышлял о рисках суррогатного материнства на своей странице в Facebook. В посте он сравнил гомосексуальные пары с насильниками.