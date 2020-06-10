Французская фирма Danone объявила об остановке рекламной кампании с российским актером Михаилом Пореченковым после скандала, возникшего с рекламой одного из брендов.

Об этом в среду, 10 июня, сообщил украинский посол во Франции Олег Шамшур в своем Твиттер-аккаунте.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - написал посол.

Как известно, Пореченков принял участие в рекламе йогурта бренда Actimel в России. За сотрудничество с актером французская компания Danone была жестко раскритикована украинскими пльзователями в соцсетях.

Позже представители "Данон" в Украине заявили, что не могут влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики других стран, в том числе России.

Напомним, осенью 2014 года в сеть попала видеозапись, на которой Пореченков во время посещения Донецка открыл огонь вместе с сепаратистами из крупнокалиберного автоматического оружия в сторону Донецкого аэропорта, в котором находились украинские силовики.

После этого СБУ и МВД Украины возбудили уголовные производства в отношении Пореченкова за участие в незаконных вооруженных формированиях и в террористической деятельности.

Позже актера включили в список деятелей культуры, которые создают угрозу для нацбезопасности Украины. Ему запрещен въезд на территорию Украины.

Группа Danone представлена в 140 странах мира. Ей принадлежит более 190 заводов, на которых работает более 100 тыс. сотрудников. Производственные мощности Danone в Украине представлены двумя заводами: "Данон Днепр" и "Данон Кремез" (Кременчуг).

Та самая реклама Actimel с Михаилом Пореченковым

Напомним, ранее компания Lego из-за протестов в США отказалось от рекламы конструкторов с полицейскими.

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